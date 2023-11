El Primavera Sound 2024, que se celebrará del 29 de junio al 2 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, tendrá en su cartel a Lana del Rey, Pulp, Mitski, SZA, PJ Harvey, The National, Bikini Kill y Deftones como principales cabezas de cartel. No obstante, uno de los nombres más sorprendentes de el cártel son las Stella Maris de la serie La Mesías.

El festival regresa al formato de un fin de semana en Barcelona y también contará con Vampire Weekend, Justice, FKA Twigs, Charli XCX, Arca, Dogstar (la banda de Keanu Reeves), La Zowi, Mujeres, Ferran Palau, Yo la Tengo, Disclosure, Guillem Gisbert y Stella Maris (el grupo de pop inventado para la serie La Mesías en el que canta Amaia).

Cabe destacar que el cartel de la próxima edición del Primavera Sound vuelve a apostar por la paridad, con un 42,36% de mujeres, un 42,36% de hombres y una 15,28% de proyectos mixtos.

Cuándo salen a la venta las entradas

Aquellos que quieran hacerse con uno de los bonos del festival de música español más internacional tendrán que estar atentos porque se ponen a la venta esta misma semana. Desde la organización han señalado que la venta de abonos para los fans registrados el 23 de noviembre a las 11:00 horas. Para poder acceder a la venta anticipada habrá que registrarse en la web de Primavera Sound antes del 22 de noviembre a las 23:59 horas. Mientras que la venta general disponible a partir del viernes 24 a las 11:00 horas.

¿Quiénes son las Stella Maris?

Tras cautivar a la crítica, La Mesías, la nueva serie original de Javier Ambrossi y Javier Calvo, está enganchando también al público. Convertida ya en uno de los fenómenos seriéfilos de la temporada, uno de los elementos más destacables de la serie es el grupo ficticio Stella Maris que protagoniza la serie que ahora también se subirá al escenario en la vida real

Además, el éxito también ha venido cargada de polémica y es el evidente parecido entre el grupo y las Flos Mariae, la banda de pop cristiana formada en 2013 por las hermanas Bellido Durán, ha llevado a estas a cargar contra el proyecto, del que se han desmarcado radicalmente con duras palabras para el proyecto cuya trama tachan de "repugnante" y llena de personajes "perturbados". No obstante, Los Javis aseguran, entrevista tras entrevista, declaración tras declaración, que no se basaron en las Flos Mariae para crear su historia, que la trama de la familia Puig Baró es fruto de un compendio de referencias e inspiraciones de lo más diversas.

Al hablar sobre cómo surgieron sus Stella Maris a Europa Press, los creadores mencionan muchas influencias, fruto de un trabajo de investigación. "Desde los vídeos virales que todo el mundo puede imaginarse, hasta el caso de los tres hermanos Turpin, en el que una de las hermanas encontró un móvil, se grabó, se subió a YouTube y la gente le empezó a decir: '¿Pero qué haces? ¿Estás bien?' Y ella misma, a raíz del espejo de la gente, dijo: 'Ostras, a lo mejor mi vida no es normal, algo raro está pasando, ¿no? A lo mejor me están haciendo algo que yo no sé'", ejemplifican Los Javis.