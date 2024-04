Shakira ha reaparecido por sorpresa en el Festival de Coachella durante la actuación de Bizarrap, en donde interpretó alguno de los temas que tienen como 'Sesión 53'. Además, la artista sorprendió a todos al anunciar una gira mundial: "Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo. Me voy de gira, Biza".

"Finalmente, me voy de gira", repite Shakira, esta vez en inglés, al público, al que informa de que comenzará el próximo mes de noviembre en esa misma ciudad, Los Ángeles, Estados Unidos. "¡No puedo esperar!", confesaba Shakira en su aparición sorpresa en el festival, donde asistieron celebridades como Taylor Swift o Heidi Klum.