Bertín Osborne desvela su secreto tras perder 15 kilos: "Como como los perros, una vez al día"

La Multiópticas MÓ ha organizado una fiesta muy veraniega construyendo una auténtica playa en Madrid a la que han acudido muchos rostros conocidos como Laura Escanes, Ana Guerra o Bertín Osborne. Una fiesta en la que Manuel Carrasco deleitó a todos los presentes con su voz y guitarra.

Bertín Osborne, por su parte, ha compartido su secreto para mantenerse en forma tras perder 15 kilos: "Yo estoy fenomenal, ¿no me ves?". "No ceno y muchos días no desayuno", asegura el cantante, que destaca que "el cuerpo se acostumbra a todo": "Nuestros antepasados comían una vez al día si encontraban comida, así que eso de comer cinco veces al día...".

"He acostumbrado al cuerpo a comer una vez al día", destaca Osborne, que asegura que come "como los perros, al mediodía": "Eso sí, al mediodía me pongo morado".

Por último, el cantante desmiente que vaya a escribir sus memorias: "Si escribiera mis memorias me tendría que ir de España".