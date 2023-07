Después de que la revista Lecturas haya anunciado que Bertín Osborne volverá a ser padre con su novia Gabriela, quien dará a luz en la primavera de 2024 y a la que conoció en un spot publicitario en 2022, el propio cantante ha entrado en directo en 'Y ahora, Sonsoles' para aclarar la información. Todo ello, mientras su exmujer, Fabiola Martínez, se encontraba en el plató comentando el tema.

"Vamos a ver, ¿Fabiola que sabe si voy a vivir con Gabriela?, dejadla en paz", destaca Bertín Osborne, que cuenta cómo ha sido la relación con Gabriela, con la que ya no está: "Ha sido de varios meses cojonudos". "Es una chavala estupenda y ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones", afirma el artista, que destaca que "no es irresponsabilidad": "No somos irresponsables ni ella ni yo". "Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable, tanto él como su madre", insiste el cantante.

Además, Bertín Osborne explica cómo fue la primera conversación con Gabriela por el embarazo y cuenta si ya sabe si es niña o niño. "He subido la media española", bromea el cantante, que ironiza: "No so preocupéis que en septiembre, me ligo las Trompas".