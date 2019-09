Ana Guerra presenta en exclusiva sus cinco vestidos favoritos de la nueva colección 2020 de la firma Pronovias. Un evento al que ha acudido Bea Jarrín, de Aruser@s, para conocer todos los detalles de su boda soñada.

La exconcursante de Operación Triunfo, aunque no habla de su vida privada, desvela ante los medios cómo sería su boda idílica. Y es que, a pesar de que no decir si tiene pensado pasar por el altar a corto plazo con Miguel Ángel Muñoz, sí confiesa querer hacerlo. "Algún día me gustaría vestirme de blanco", confiesa.

No es el único detalle que ha dado delante de las cámaras. Ana Guerra también tiene pensado el lugar en el que le gustaría dar el paso, y no es otro que cerca del mar. "Me gustaría casarme en una playa", asegura a la colaboradora de Aruser@s.

La cantante también tiene claro que no dará exclusiva. "Ni muerta. Si no vendo mi vida privada imagínate si algún día me diera por casarme", asevera.

Ana Guerra, que ha celebrado su primer año de amor con el actor Miguel Ángel Muñoz, se encuentra inmersa en su gira junto a Luis Cepeda con el que comparte esecenario. Y es que, desde que salieron de la academia, son muchos los triunfos que han cosechado.

Éxitos como el de Aitana que ha sido nominada a los Grammy Latino como 'Mejor Nueva Artista'. Una nominación que ha felicitado su compañera de 'Lo malo' tanto en público como en privado. "Estoy muy contenta por ella", señala.