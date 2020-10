Beatriz Luengo ha versionado el 'Hawái' de Maluma. Una canción que muchos tachan de machista y que la cantante ha modificado para dar una respuesta feminista a la letra original. Bea Jarrín la ha entrevistado para conocer más de este fenómeno que arrasa en redes sociales.

"La he vuelto a liar pero en mi corazón era por una buena causa", asegura la artista española. Además, aclara que "no ha sido un ataque en contra de Maluma para nada". "De hecho, mi suegra le tiene en el salvapantallas del teléfono", cuenta entre risas en Aruser@s.

Luengo explica que lo que ha querido hacer es "utilizar el marco de la historia que él estaba contando del típico ex que no supera la ruptura y cree que todo lo que su chica postea tiene que ver con darle celos".

"Quise utilizar ese marco para hablar de esto. Si una persona te deja, tienes que asumirlo y darle su libertad. Si no la esperarías en la puerta de su casa para extorsionarla, tampoco debes hacerlo a través de las redes sociales", asegura después de hacer referencia a un estudio de Igualdad que asegura que el 71% de los ciudadanos españoles han sufrido ciberacoso entre los 16 y los 24 años. "Me parece un dato muy fuerte", señala.

Además, la compositora está sorprendida por los miles comentarios positivos que ha tenido a raíz de la publicación de la canción. "Para mí lo más importante de esta canción, más allá de los nueve millones de reproducciones en cuatro días en Instagram, son las 150.000 personas que han decido compartirme en sus stories en un porcentaje de 50% mujeres y 50% hombres. Es un paso para la igualdad en general", asevera.

No sólo está teniendo éxito este tema. El disco 'Pausa' que ha compuesto para Ricky Martin cuenta con dos nominaciones en los Latin Grammy. "Me siento muy feliz por Ricky porque me dio la confianza una vez más de componer para él y es un artista maravilloso. Estoy feliz, ojalá se lo lleve", confiesa antes de brindar con Bea Jarrín por su éxito.

