'Hawái' es el último éxito que ha lanzado Maluma. Una canción de desamor que acumula en YouTube más de 170 millones de reproducciones y que parece estar dirigida a su expareja Natalia Barulich, quien ahora sale con el futbolista Neymar.

Sin embargo, el tema ha sido tan aplaudido como criticado debido a su letra que una vez más tachan de 'machista'. Por eso, cantantes como Lorena Gómez o Beatriz luengo han versionado esta canción cambiando la letra y dando una "respuesta de mujer".

Ambas cantantes españolas se han inspirado en la versión de la también cantante y compositora Lili Estévez para darle su toque personal y responder así al artista colombiano que su estribillo deja un mensaje a su exnovia.

"Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea", dice la canción original.

Una letra que contrasta con la versión feminista. "Créeme que no me hace falta na', absolutamente na' Hawái de vacaciones. Tu dedicando canciones, cuenta falsa en Instagram pa que no vea cómo me chequea. Pa que no vea. Puede que no te haga falta na', absolutamente na' Hawai de vacaciones. ¡Tu dedicando canciones cuenta falsa en Instagram pa que no vea cómo me chequea.Y a mí me va bien y todo es real, qué pena que no lo puedas superar", cantan Gómez y Luengo con el acompañamiento del piano.

"Hawái respuesta mujer. Lo hice con El Amante de Nicky Jam y When I was your man de Bruno Mars. Respuestas femeninas a los temas pero esta vez a partir de la creación de @liliestevez_ y esta canción de @maluma que me encanta #womencomposers", escribe Beatriz Luengo acompañando el vídeo de su interpretación que ya supera el millón de visualizaciones.

Al igual que la de Lorena Gómez, que acumulando ya más de 300.000 reproducciones, compartía la canción junto a la letra modificada. "A ver quién se atreve a etiquetarla y dedicarla", reta.