La videollamada de Úrsula Corberó con su hijo a Chino Darín en la que desvelan su camiseta de Leo Messi

Tatiana Arús enseña este vídeo en el que Úrsula Corberó comparte una imagen con su hijo Dante y hace una videollamada a Chino Darín, quien desvela uno de los regalos a su hijo: la camiseta de Argentina de Leo Messi.

Úrsula Corberó ha publicado una tierna fotografía junto a su hijo, Dante. "Qué bonita la fotografía", destaca Tatiana Arús, que explica en el plató de Aruser@s que "el pequeño tiene muy bien agarrada a su madre".

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que la actriz tuvo una videollamada con su pareja, el actor Chino Darín, que se encuentra en un rodaje en Argentina mientras la española está en su ciudad, Barcelona, con el recién nacido.

"Tuvieron una divertida videollamada donde Chino Darín enseñó uno de los primeros regalos que va a recibir el pequeño Dante, una camiseta de Leo Messi", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que está bien "que le regalen una camiseta de la Selección, pero espero que también le regalen la de España".

Por su parte, Clara, hermana de Chino Darín, ha compartido una imagen con Dante afirmando que no sabía lo que era querer hasta que ha tenido a su sobrino en brazos.

