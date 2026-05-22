Ahora

Virales

Alfonso Arús alucina con la tortilla de 2.200 euros que ha probado Ibai Llanos: "Lo puedes pagar a plazos"

El creador de contenido Ibai Llanos revoluciona las redes al mostrar una exclusiva tortilla valorada en 2.200 euros. Un cifra que ha dejado a los colaboradores de Aruser@s sin palabras.

Alfonso Arús alucina con la tortilla de 2.200 euros que ha probado Ibai Llanos: "Lo puedes pagar a plazos"

 Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a sus seguidores tras probar la que ya se conoce como la tortilla más cara del mundo. El precio del exclusivo plato no ha dejado indiferente a nadie: cuesta nada menos que 2.200 euros, una cifra no apta para todos los bolsillos.

Durante el vídeo, el creador vasco explica que el elevado coste se debe a la calidad y exclusividad de sus ingredientes. Además, bromea asegurando que, si alguien está interesado en probarla, "lo puedes pagar a plazos".

Las imágenes y el precio del plato provocan todo tipo de reacciones en el plató de laSexta. "Será una tortilla exclusiva, pero la mano es lo que lo hace", comenta Angie Cárdenas. Puedes ver el debate que se ha generado en el vídeo sobre estas líneas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.


Las 6 de laSexta

  1. La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero y de otras empresas investigadas
  2. Un juzgado archiva la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por no ver "zarandeo" en el abordaje a Begoña Gómez
  3. Consumo identifica las cláusulas abusivas más frecuentes en el alquiler: de los gastos de gestión a pedir más de un mes de fianza
  4. Trump da un nuevo bandazo y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia
  5. Su exmarido quiere matarla: la denuncia de una mujer sin protección a pesar de llevar diez años en el sistema VioGén
  6. España entra su límite ecológico y consume todos los recursos naturales para un año en apenas cinco meses