Alfonso Arús alucina con la tortilla de 2.200 euros que ha probado Ibai Llanos: "Lo puedes pagar a plazos"

El creador de contenido Ibai Llanos revoluciona las redes al mostrar una exclusiva tortilla valorada en 2.200 euros. Un cifra que ha dejado a los colaboradores de Aruser@s sin palabras.

Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a sus seguidores tras probar la que ya se conoce como la tortilla más cara del mundo. El precio del exclusivo plato no ha dejado indiferente a nadie: cuesta nada menos que 2.200 euros, una cifra no apta para todos los bolsillos.

Durante el vídeo, el creador vasco explica que el elevado coste se debe a la calidad y exclusividad de sus ingredientes. Además, bromea asegurando que, si alguien está interesado en probarla, "lo puedes pagar a plazos".

Las imágenes y el precio del plato provocan todo tipo de reacciones en el plató de laSexta. "Será una tortilla exclusiva, pero la mano es lo que lo hace", comenta Angie Cárdenas. Puedes ver el debate que se ha generado en el vídeo sobre estas líneas.

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