Bad Bunny debuta en Australia con un gran concierto en el que su Sapo Concho dio una clase de español

Bad Bunny ha debutado en Australia con un show multitudinario con más de 50.000 personas en el que su ya conocido Sapo Concho ha enseñado a los australianos a hablar en español.

Bad Bunny ha actuado por primera vez en Australia, donde más de 50.000 personas lo han dado todo al ritmo de sus canciones. Además, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las novedades sobre el 'sapo concho', el pequeño anfibio nativo de Puerto Rico, en peligro crítico de extinción, que Bad Bunny ha utilizado como símbolo de resistencia, identidad y conciencia ambiental en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

"Ahora ya no solo es un muñeco sino que también es profesor de español", explica la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde enseña un vídeo en el que enseña a los australianos frases en español. "Bienvenidos a la clase de español de Concho", ha afirmado el muñeco animado. Puedes ver la reacción de los australianos en el vídeo principal de esta noticia.

Bad Bunny debuta en Sao Paulo

Antes de debutar en Australia, Bas Bunny hizo lo mismo en Sao Paulo, Brasil, en un emotivo concierto plagado de homenajes, como cuando se puso la chaqueta de Pelé en el Mundial de 1966.

