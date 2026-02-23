Bad Bunny debuta en Sao Paulo cantando con la chaqueta de Pelé en el Mundial de 1966

Tatiana Arús destaca que el primer concierto de Bad Bunny en Sao Paulo, Brasil, "ha sido muy emotivo porque ha estado plagado de homenajes", como cuando se ha puesto la camiseta de Pelé.

Bad Bunny ha debutado actuando en Sao Paulo, donde miles de fans se han dado cita para verlo por primera vez. "Ha sido un concierto muy emotivo porque ha estado plagado de homenajes", destaca Tatiana Arús, que explica que, además, el cantante ha actuado "con su inseparable sombrero".

"Nos ha gustado los temas que ha interpretado", asegura Tatiana Arús, que enseña en el vídeo cómo Bad Bunny ha cantado temas como 'Garota De Ipanema'. Por otro lado, Tatiana Arús destaca que el cantante ha sido "muy aplaudido por tener guiños hacia el país al ser la primera vez que lo visita".

Bad Bunny también lució durante una de sus actuaciones la chaqueta de Pelé en el Mundial de 1966. "Es un recurso fácil ponerse la camiseta de Pelé", asegura Alfonso Arús, que confiesa: "A mí los cantantes que lo primera que hacen en un sitio es ponerse la camiseta del ídolo me parece un recurso populista".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.