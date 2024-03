Con casi 900.000 visualizaciones en TikTok, este azafato se ha convertido en viral por su peculiar forma de vender lotería en pleno vuelo echando por tierra a la aerolínea con la que trabaja. "Esto es horroroso", comienza diciendo en su discurso, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

"Esta es su oportunidad. Por tan solo dos euros puede comprar un boleto de lotería y no volver a volar con nosotros en su vida", anuncia con mucho énfasis en la última parte.

Pero el empleado de Ryanair no se queda ahí y se atreve a nombrar a otras compañías. "¿Un millón de euros? Pues me voy en Iberia o me voy en AirEuropa, o voy, ¡hala, como un señor! ¡Como yo me lo merezco!".