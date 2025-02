Una azafata recomienda que no aplaudamos al aterrizar y estos son los motivos: "Todavía pueden ocurrir situaciones inesperadas"

Una azafata desvela en un vídeo de TikTok las razones por las que quizá no deberíamos aplaudir al aterrizar, una costumbre que muchos viajeros tienen bastante arraigada, pero que en realidad, no sirve para nada bueno.

"Aunque algunos pasajeros aplauden al aterrizar, no lo recomiendo", asegura @barbiebac.ok en este vídeo de TikTok emitido en Aruser@s y ella sabe muy bien de lo que habla, no en vano, es azafata. "Los pilotos no escuchan esos aplausos", asegura, dejándonos completamente planchados. "La puerta de la cabina aísla el sonido", explica.

Aunque para muchos es una forma de liberar estrés después del vuelo, aún pueden salir muchas cosas mal. "Lo recomendable es que el avión esté completamente estacionado en su posición final antes de festejar. Hasta ese momento todavía pueden ocurrir situaciones inesperadas", advierte, para seguidamente dar una lista de circunstancias peligrosas que no deberías leer si tienes mal de alturas.

Los frenos pueden no funcionar correctamente, con lo que el avión tendría que activar los reversores de emergencia, o los neumáticos pueden reventar al aterrizar. Y tú, ahí, aplaudiendo.