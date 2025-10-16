De la aventura desde España a Japón a conducir de Alaska a Patagonia: el nuevo reto de Fabio

Fabio Belnome: conducir de Alaska a Patagonia en su coche de 900 euros. Tras cerrar el reto que lo llevó hasta Japón, aquí puedes ver su próxima hazaña.

Los Aruser@s no quitan el ojo a la nueva aventura de Fabio Belnome: conducir de Alaska a Patagonia en su coche de 900 euros. Tras cerrar el reto que lo llevó hasta Japón, aquí puedes ver su próxima hazaña.

Tras conducir de España a Japón en un coche de 900 euros, una auténtica locura viral que terminó siendo realidad, el tiktoker @volatadipeluca, Fabio para los amigos, vuelve con otra aventura: "Conduciendo de Alaska a la Patagonia".

"Me despierto en el círculo polar ártico", informa el creador de contenido a sus seguidores, quien comienza a mostrar su día a día acompañado de su Fiat Marea de 1998: dónde ha dormido, la naturaleza que le rodea, sus comidas, la gente que se encuentra por el camino y hasta la aparición de un oso grizzly.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús bromea sobre las condiciones del vehículo: "Parece que todavía no se le ha estropeado". "Me alucina porque tienes que estar muy bien psicológicamente para emprender estos tipos de viajes sin saber lo que te vas a encontrar", comenta Angie Cárdenas. El presentador del programa, por su parte, propone a las "plataformas" apoyar el proyecto del joven: "¿Cómo no le dan más medios? ¡Lo debería comprar alguien!".

