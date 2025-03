Alfonso Arús está preocupado por su "amigo", "el que va a Japón en coche": "Quiero saber dónde está"

"Quiero saber dónde está mi amigo, el que va a Japón en su coche", asegura Alfonso Arús pidiéndole a Hans Arús más información acerca de Fabio (@volatadipeluca), que se ha propuesto llegar al país Nipón al volante de un Fiat Marea del 98 que compró de segunda mano por 900 euros. Para conseguirlo, tiene tres meses, pero la última vez que el presentador de Aruser@s tuvo noticias de él había tenidos ciertos sustillos con el motor del vehículo en Italia.

Por suerte, ha conseguido seguir adelante y ahora, en su décimo día de travesía, se encuentra casi en Montenegro. "Este seguidor del canal me picó en la ventanilla porque reconoció el coche y estuve hablando con él", cuenta el joven en este vídeo en el que da cuenta de sus buenas nuevas... y también de sus problemillas en carretera.

"La cosa es que yo no tengo mi pasaporte, porque se tuvo que mandar a Rusia para poner el visado. Tardaron más días de lo que deberían en devolvérmelo, pero yo me tenía que ir sí o sí. Entonces, mi pasaporte y el del coche están en Barcelona y me lo tiene que mandar mi familia a Montenegro o a Bosnia, pero claro, yo no sabía si podía entrar en estos países solo con mi DNI", reconoce.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se pregunta si su amigo Fabio quiere llegar de verdad a Japón y Angie Cárdenas se muestra muy sorprendida por su falta de previsión.