Alfonso Arús, tras ver el vídeo del nuevo tema de Ana Mena: "Es obvio que no acabó muy bien con el exnovio"

Ana Mena lanza su nuevo tema. 'Lárgate', este 10 de octubre, pero antes ha publicado un pequeño adelante de su videoclip, que puedes ver en este vídeo de Aruser@s.

Ana Mena ha compartido nuevas imágenes de su nuevo lanzamiento, 'Lárgate'. La cantante y novia de Óscar Casas ha publicado un adelanto del videoclip, que verá la luz este viernes 10 de octubre.

"Es obvio que no acabó muy bien con el exnovio", asegura Alfonso Arús tras ver el videoclip en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que la cantante "ha puntualizado que es una canción que reflejaría un poco a aquella persona que hace la puñeta y lastima de alguna manera".

"Asegura que pretende acabar con esa imagen de niña buena a la que todo el mundo la asocia", explica Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que, además, "el cartucho de la escopeta es un pintalabios".

