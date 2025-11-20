Ahora
Qué no debes hacer si vas a un restaurante con estrella Michelin: el chef Andrés Torres te lo explica en este vídeo

Viral

Qué no debes hacer si vas a un restaurante con estrella Michelin: el chef Andrés Torres te lo explica en este vídeo

"Ir la baño son avisar, pedir sal, no te pidas un refresco, pídete una buena botella de vino o un buen maridaje": explica el chef Andrés Torres sobre qué no debes hacer en un restaurante con estrella Michelin.

El chef Andrés Torres comenta en este vídeo viral las cosas que no hay que hacer si vas a un restaurante con estrella Michelin. "Ir la baño son avisar, pedir sal, no te pidas un refresco, pídete una buena botella de vino o un buen maridaje", explica el chef, que destaca que no se puede compartir con los comensales: "Pídete tu propia comida, la vas a disfrutar mucho más".

Por otro lado, Torres pide "no mezclar los elementos ya que tienen una secuencia diferente en la que hay que ir probando de uno en uno". Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas recuerda que cuando vas a un restaurante con estrella Michelin ya te avisan nada más sentarte en la mesa de que tienes que avisar si quieres ir al baño: "Más que nada para parar la secuencia y que los platos no se enfríen".

"Solo falta decirles que te ha dado un apretón", afirma Alfonso Arús, que reflexiona: "¿Puedo decirle que me ha dado un apretón por las vieiras del primer plato?". "En un restaurante sin estrella yo no pido permiso", asegura el presentador de Aruser@s, que destaca que hay algunos restaurantes sin estrellas que también tienen cronometrado el tiempo: "Tuve una experiencia negativa". "Tres horas y media no hay dios que lo aguante, yo no quiero estar tanto sentado ahí, el estómago tiene sus tiempos", insiste Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños niega una financiación irregular en el PSOE y asegura estar "impactado" y "decepcionado" por el informe de la UCO de Santos Cerdán: "Ha manchado al PSOE"
  2. 140.000 asesinados, 250.000 exiliados, 30.000 bebés robados… los datos negros del franquismo que nadie debería olvidar ni 50 años después
  3. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  4. Trump aprueba un plan de paz para Ucrania que incluye cesiones de territorio ucraniano a Rusia
  5. El chat del "pepinazo" con las mascarillas que salpica al PP de Almería: "Se han quedado 400 ellos y 400 yo"
  6. Palizas por ver la tele y agresiones sexuales: el "clima de terror" en la 'Casa de los Horrores' de Colmenar Viejo