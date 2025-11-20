Qué no debes hacer si vas a un restaurante con estrella Michelin: el chef Andrés Torres te lo explica en este vídeo

"Ir la baño son avisar, pedir sal, no te pidas un refresco, pídete una buena botella de vino o un buen maridaje": explica el chef Andrés Torres sobre qué no debes hacer en un restaurante con estrella Michelin.

El chef Andrés Torres comenta en este vídeo viral las cosas que no hay que hacer si vas a un restaurante con estrella Michelin. "Ir la baño son avisar, pedir sal, no te pidas un refresco, pídete una buena botella de vino o un buen maridaje", explica el chef, que destaca que no se puede compartir con los comensales: "Pídete tu propia comida, la vas a disfrutar mucho más".

Por otro lado, Torres pide "no mezclar los elementos ya que tienen una secuencia diferente en la que hay que ir probando de uno en uno". Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas recuerda que cuando vas a un restaurante con estrella Michelin ya te avisan nada más sentarte en la mesa de que tienes que avisar si quieres ir al baño: "Más que nada para parar la secuencia y que los platos no se enfríen".

"Solo falta decirles que te ha dado un apretón", afirma Alfonso Arús, que reflexiona: "¿Puedo decirle que me ha dado un apretón por las vieiras del primer plato?". "En un restaurante sin estrella yo no pido permiso", asegura el presentador de Aruser@s, que destaca que hay algunos restaurantes sin estrellas que también tienen cronometrado el tiempo: "Tuve una experiencia negativa". "Tres horas y media no hay dios que lo aguante, yo no quiero estar tanto sentado ahí, el estómago tiene sus tiempos", insiste Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.