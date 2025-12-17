Así puedes recuperar el respeto al instante si se están riendo de ti

Una experta en comunicación te da las claves para "mantener el control de manera elegante" cuando se burlan de ti. Algo que a Rocío Cano le parece difícil de atajar: "A mí el pronto me sale".

"¿Qué hay que hacer cuando se están riendo de ti?", lanza la pregunta Alfonso Arús en el plató, antes de presentar lo que ha desvelado una experta en comunicación sobre lo que hay que hacer para "recuperar el respeto".

Según la especialista Manuela Ortiz, cuando notas que se burlan sobre lo que dices en plena reunión, en una presentación o en otro ámbito, "el problema no está en la risa, sino en cómo reaccionas". "Si te encoges o respondes agresivamente, el ambiente se vuelve tenso", asegura Ortiz. Para ello, te muestra dos formas de zanjar el aprieto y "mantener el control de manera elegante".

La primera, responder con firmeza,de forma directa y con autocontrol. "No entras al ataque, pero marcas un límite claro", asegura. Lo segundo, "demostrar control emocional y llamar al grupo desde la seriedad".

"Está muy bien, pero cuando uno se está descojonando de ti, no es momento de decirle 'vamos a hablar desde el respeto'", bromea el presentador del programa. "A mí el pronto me sale", asegura Rocío Cano.

