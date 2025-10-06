Ahora
Alfonso Arús estalla contra la gente que miente: "Me preguntan por cosas que jamás he vivido porque otro las ha inventado"

'Top expertos' de Aruser@s arranca con Alberto Aguelo, especialista en comunicación, quien ha explicado cómo identificar a un mentiroso, y Alfonso Arús comparte su experiencia personal con las invenciones ajenas: "No hay manera de cogerlo, y hablo por mí".

Alfonso Arús comienza su sección de 'Top expertos' con Alberto Aguelo, un especialista en comunicación que detalla cómo funciona la mente de la gente que tiende a mentir y cómo identificarlos.

Según cuenta, las personas "se aprenden de memoria la película, se la creen y la cuentan con todo lujo de detalles". Además, añade que hay un "truco" para saber si están inventándose la historia. "Tienes que decirles que te lo cuenten a la inversa, y como es gente que sabe todo cronológicamente empiezan a dudar y ahí los pillas", comenta Angie Cárdenas.

"Hay gente que inventa y lo deja en 'petit comité', en ámbito familiar o de amigos, pero hay otros que se inventan la historia, conceden entrevistas y la cuentan de otra forma implicando a otras personas", dice Alfonso Arús, visiblemente enfadado: "Y no hay manera de cogerlo, y hablo por mí; luego me hacen entrevistas y me preguntan por cosas que jamás he vivido, solo porque lo ha contado otra tercera persona".

"Salí de ahí porque conté la verdad", confiesa el presentador del programa.

