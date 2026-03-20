La Delegación del Gobierno de Madrid pide que los conciertos de Shakira se cambien a otro recinto

Shakira ha anunciado una residencia europea en Madrid, que conlleva tres conciertos, en el Iberdrola Music de Villaverde. El delegado de Gobierno ha pedido que se cambie a otra localización que sí tenga las "condiciones adecuadas".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha pedido este viernes que los grandes eventos programados en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, en la capital, como los conciertos de Shakira que tienen lugar en septiembre en el marco de su residencia europea, se trasladen a otros recintos de la región que tengan "las condiciones adecuadas para albergar eventos de naturaleza masiva".

En declaraciones difundidas por la Delegación, Martín ha lamentado que lleva años reclamando al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que "realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music", y para que este tenga "las condiciones de movilidad y de accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva como los que allí se pretenden programar".

"Ante la dejadez absoluta por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, una desidia que ha significado que no hayan hecho absolutamente nada en estos años para mejorar las condiciones del espacio Iberdrola Music, este recinto a nuestro juicio sigue sin tener las condiciones adecuadas para poder albergar eventos de naturaleza masiva como los que se están anunciando", ha añadido.

Martín se refiere, entre otros, a los tres conciertos de la artista Shakira programados en un estadio construido para la propia gira dentro de este espacio. Así, el delegado ha pedido que estos eventos se trasladen de lugar dado que "en la Comunidad de Madrid sí existen otros recintos adecuados para este tipo de eventos".

Finalmente, ha expresado que si se quiere consolidar el espacio Iberdrola Music como un espacio para grandes eventos lo que hay que hacer es "ponerse a trabajar de una vez por todas y además hacerlo de manera coordinada con Getafe, que es un Ayuntamiento que también paga las consecuencias de los grandes eventos que allí se organizan y a quien siempre olvidan y menosprecian", la Comunidad y el Ayuntamiento.

En 2023, el Ayuntamiento madrileño canceló la celebración del Reggaeton Beach Festival a pocas horas de su celebración alegando que el informe de movilidad presentado por los promotores estaba "incompleto". Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid denegó el permiso para que el Reggaeton Beach Festival se celebrase en el espacio Iberdrola Music, dónde se había celebrado el Mad Cool.

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