"¡Es que en el vídeo está más guapa que en las fotos!", comenta con extrañeza David Broc sobre Peggy, una perrita mezcla de chinés crestado y otras razas que se ha convertido oficialmente en el perro más feo de Gran Bretaña. Sin apenas pelo, con su extraña cresta y su lengua colgando de un lateral de su boca, la perra deambula feliz acompaña de su orgullosa dueña que la mima con todo el cariño del mundo, como vemos en este vídeo de Aruser@s Weekend.

"Es un cóctel que no se hizo muy bien", afirma Andrés Guerra entre risas. "Me gusta lo de 'otras razas', porque es una mezcla de todas que no se sabe ni dónde han ido", observa Marc Redondo. Angie Cárdenas se muestra preocupada por si encontrara pareja para tener cachorritos. "Siempre hay un roto para un descosido", la tranquiliza Alfonso Arús.

"Tendrá otras virtudes, pobre. ¡Mírala, qué dócil!" opina Tatiana Arús, defendiendo a Peggy de los chistes de sus compañeros, que no dejan de aplaudir y carcajearse mientras contemplan las fotografías.