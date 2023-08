La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía pilló a todos por sorpresa cuando los dos artistas decidieron hacer público que ya no estaban juntos y el público español que ya se había volcado con la pareja comenzó a especular. Lo cierto es que nadie sabe lo que realmente ha pasado entre ambos artistas pero el último lanzamiento de Rauw ha dejado ver más detalles de su relación y reciente ruptura.

Concretamente, este jueves por la noche, el cantante puertorriqueño lanzó un tema dedicado a la catalana que deja entrever el cariño que se tenían los dos. Además, a diferencia de muchas canciones de corazones rotos no deja ver ningún rencor o reproche a la 'motomami'. Además, hace una alusión directa a que no hubo terceras personas con un verso que dice "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel", en respuesta a las numerosas hipótesis vertidas en las redes sociales.

La canción titulada Hayami Hana está producida por el puertorriqueño en compañía de Mr. NaisGai y supera los cinco minutos de duración. Las estrofas están repletas de mensajes muy claros en los que derrocha amor, cariño y relata la historia que vivieron ambos a lo largo de tres años.

Letra de Hayami Hana

Por si acaso nunca volvemo' a hablar

Y mis ojos favorito' no me vuelven a mirar

Esta la hago pa' cuando te quiera' recordar

Del loquito tuyo que te quería de verdad

Y no vo'a hacerme el fuerte, yo no vo'a frontear

Aquí to' el mundo sabe que te vo'a llorar, te vo'a extrañar, sí

Aquí no hay nada que ocultar

Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar

Todos saben, todos saben

Todos saben, todos saben

Todos saben, saben un carajo

Todos saben, todos saben

Todos saben, todos sabеn

Dizque saben, saben un carajo (Ni hablar)

Hеmos discutido, me cuesta expresarme

Todas mis carencias ya tú te las sabe'

Yo también tus cosas tengo que aguantarme

Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme

Y qué pena, las pareja' ya no duran, duran poquito

Quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquito'

¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer?

Y, mami, yo no tengo la respuesta para esto

Pero quise por igual tus cualidade' y defecto'

Todo se vuelve más difícil con el tiempo

Pero no toa' las persona' están preparada' pa' esto

Y no te culpo, la vida que llevamo' no es pa' todo el mundo

La prensa, las rede', presiones de grupo

Estando lejo' es más difícil, más fácil junto'

Trabajamos sin parar, ¿pero hasta qué punto?

Estar en nuestro campito

Vale más que to' el dinero y la fama

Despertar y verte a mi la'o

No dan ganas de salir de la cama

Ey, toda' mis canciones son pa' ti desde Afrodisíaco

To' el mundo sabe eso, eso no viene al caso

Es que no dejo de extrañarla durmiendo en mis brazo'

No sé cómo parar de pensar en ese último abrazo

Y si supiera que iba a ser el último, no la hubiera solta'o

Tal vez ahora estuviera' a mi la'o

Viendo pelis en la camita arropa'o

Pero este verano me tocó estar como el sol, solia'o

Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel

Ella siempre tuvo la clave 'e mi cel

Esto fue algo más que no está en mi poder

Mi niña de cristal, mi barquito de papel

Te desarmaste y arreglarte intenté

Y aunque lejos te me fuiste, me quedé

Ahora no estoy, pero quiero que sepas que

Tú eres más fuerte de lo que crees

Y espero que algún día podamo' reírnos del pasado

Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo

Si los mejores días tú me has regala'o

Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatua'o, ma

Todo te di y lo volvería a hacer

Terminaré nuestra casita por si te da con volver

Hoy te dejo de escribir, no de querer

¿Cómo olvidar tus besos después del nap aquel?

Todos saben, todos saben

Todos saben, todos saben

Todos saben, saben un carajo

Todos saben, todos saben

Todos saben, todos saben

Dizque saben, saben un carajo

Pa' terminar:

Sé que vas a ser la mejor artista

Es que otra como tú en verdad no creo que exista

Eres la portada más bella de toa' las revista'

Yo sí lo sabría, aunque no tenga vista

Si con tan solo escuchar tu voz

El mar se calma de cualquier tormento

Miles de personas piensan lo mismo

No lo digo yo, por culpa de este sentimiento

Y, desde Los Ángeles lo supe, ella es mi MOTOMAMI

¿Qué vendrá después? No sé

Pero sé que pa' ti serán to' los GRAMMYs, ey

Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo

Cuando planean, sé que siempre te cogen de ejemplo

Y aunque te copien, fallarán en el intento

Porque solo Dios escoge a poco' con ese talento

Eres genuina, eres increíble, eres, eres pura alegría, eh, eres medicina

Tú me cura' el corazón

Toda' esas noche' en casa bailando nuestra canción

Y si la vida me junta contigo en otra ocasión

Yo no le discuto al destino la razón

Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti

Diablo, nena, te voy a extrañar

No vi venir que esto se fuera acabar, yeah

Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti

Esta vez no te voy a parar

Te digo adiós, que te vaya genial, yeah

Ay, ay-ay-ay, ay-ay, cómo duele

Te digo adiós, que te vaya genial

Ay, ay-ay-ay, ay-ay, cómo duele

Te digo adiós, que te vaya genial

Ay, ay-ay-ay, ay-ay, cómo duele

Te digo adiós, que te vaya genial

Ay, ay-ay-ay, ay-ay, cómo duele

Oh-ah-ah-ah

Hayami Hana!

Hayami Hana!

Hayami Hana!

Hayami Hana!

Yeah, yeah