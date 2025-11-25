En Aruser@s desmontan la regla de "los tres segundos": la comida se contamina "al instante"

En Aruser@s debaten sobre el popular mito infantil que asegura que un alimento puede comerse si se recoge del suelo en "menos de tres segundos". "A tres centímetros de tocar el suelo ya está lleno de bacterias", ríe Alfonso Arús.

"¿Es real la regla de los tres segundos?", pregunta Alfonso Arús en Aruser@s al recordar esa creencia muy extendida en la infancia: si un alimento caía al suelo, bastaba con recogerlo rápidamente para poder comerlo sin riesgo, bajo la idea de que aún no se había contaminado.

Sin embargo, el colaborador Hans Arús presenta la explicación del creador de contenido y enfermero Jorge Ángel, quien ha desmontado por completo la famosa "leyenda urbana". "Todos lo hemos hecho alguna vez, pero según la bibliografía existente la comida se contamina de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos prácticamente al instante", advirte el sanitario.

Desde el plató en Aruser@s, Alfonso Arús bromea asegurando que "ya se está contaminando hasta antes de caer". "A tres centímetros de tocar el suelo ya está lleno de bacterias", añade entre risas. Rocío Cano por su parte zanja el tema restándole dramatismo al asunto: "En esta vida, lo que no mata engorda, hay que asimilarlo".

