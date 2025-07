Un empresario explica en qué consiste "la regla de las 72 horas": "El 90% de las veces pierdes el interés"

En Aruser@s, los tertulianos debaten sobre "la regla de las 72 horas". Un efectivo método para ahorrar que consiste en esperar tres días antes de comprar algo que pueda "no ser una buena inversión".

Si quieres evitar compras impulsivas y priorizar tus gastos ahorrando dinero en cosas que no son esenciales no te pierdas "la regla de las 72 horas". Una técnica de ahorro que consiste en esperar 72 horas antes de comprar algo que no es esencial. Así, pasado este tiempo de reflexión, verás si lo sigues viendo con los mismos ojos.

La idea es que, si ves algo que te gusta y quieres comprarlo, esperes 3 días antes de tomar la decisión. "El primer día, seguirás teniendo muchas ganas de comprarlo. El segundo, verás que esas ganas poco a poco van desapareciendo y que lo ves con otros ojos. El tercer día, lo verás desde un lado más racional y te podrás dar cuenta de si es una buena inversión o no. Te puedo asegurar que el 90% de las veces, perderás el interés", detalla el emprendedor @jaimehiguerayt, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas.

Desde el plató, Hans Arús lanzó una 'pullita' a Angie Cárdenas señalando que tendría que coger apuntes del método. Y es que la colaboradora se mostró en desacuerdo con la reflexión del emprendedor. "No pierdes interés, pierdes el producto. Si esperas 72 horas, ha volado la talla, el color y ya no queda absolutamente nada", reflexionaba. "Lo peor del caso es que te da tantísima rabia que la siguiente vez no esperas ni una hora", añadía Angie. "En resumen, hay que hacer como ella, 'la regla de los 72 segundos'", bromeó Hans.

