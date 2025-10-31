Ahora
David Beckham disfruta con Victoria Beckham y sus padres de jamón y tortilla de patata en un local español en Miami

En 'La Jamoteca'

David Beckham disfruta con Victoria Beckham y sus padres de jamón y tortilla de patata en un local español en Miami

David Beckham ha acudido con su mujer, Victoria Beckham, y sus madres a 'La Jamoteca', un local de chefs españoles en Miami, donde se pueden disfrutar de platos tan típicos como el jamón o la tortilla de patata.

David Beckham, "el rey de las zanahorias, el agricultor de oro", como le llama Alfonso Arús ha ido junto a su familia a disfrutar de la gastronomía española en Miami. En concreto, el exfutbolista ha acudido a 'La Jamoteca' con su mujer, Victoria Beckham, y sus padres.

Los Beckham han disfrutado de un plato de jamón y tortilla en 'La Jamoteca', un local de chefs españoles en Miami, donde también se puede disfrutar de otros platos típicos como paella valenciana. "Venden también platos que te puedes llevar a casa", explica Tatiana Arús, que destaca que "es caro porque es producto español que se exporta allí".

"Lo que tendría que hacer Beckham es ofrecer los productos de su huerto", explica, por su lado, Alfonso Arús mientras que Tatiana Arús destaca que el exfutbolista "tiene ahí mercado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El espejismo de 45 minutos en el que parecía que Mazón dimitiría mientras crece el silencio ensordecedor de Feijóo
  2. La comparecencia de Sánchez en el Senado se convierte en una tragicomedia y un fracaso del PP al que le recuerda su corrupción
  3. Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia y describe una especie de relación paternofilial con él: "No ocultaba su compasión por mí"
  4. La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona
  5. Declarado culpable por unanimidad el acusado de matar a los tres hermanos en Morata de Tajuña
  6. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre