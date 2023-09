Este martes arranca el juicio deArantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, por alzamiento de bienes. Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las últimas declaraciones de la extenista, en las que afirma que sufre problemas económicos. "Estoy haciendo un esfuerzo económico brutal", afirma Arantxa Sánchez Vicario, que destaca que saca adelante a sus hijos también con el dinero que le dejan sus amigos.

"Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro que no me esperaba, mi error fue enamorarme", insiste la extenista mientras su exmarido niega que ella sufra problemas económicos y afirma que "es una estrategia de cara al juicio para dar pena". "Nunca engañé a Arantxa ni me beneficié económicamente de ella", insiste Santacana.