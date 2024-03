"La noticia más impactante del día es que la Casa Real británica confirma que sí, que la persona que aparece en el vídeo es Kate Middleton", anuncia Alfonso Arús en Aruser@s. Para Angie Cárdenas esta confirmación es, cuanto menos, "tramposa". "Hay mucha gente que dice que estas imágenes no serían actuales, porque, parece ser que hay como luces navideñas. Entonces, claro, por un lado puedes decir que es ella, pero no dices en el tiempo cuándo es", reflexiona. La colaboradora va más allá. "Si realmente Kate Middleton estuviera así, muy probablemente ya hubiera hecho acto de presencia".

Algunos medios británicos han sometido las imágenes tomadas de este vídeo grabado en las inmediaciones de Windsor, de pésima calidad, por cierto, y publicado por The Sun a un filtro de nitidez. "Ahí es cuando empieza a no parecerse a Kate Middleton", dice el presentador. El pelo, los ojos, las cejas, los pómulos son algunos de los aspectos que no cuadran, según Tatiana Arús. "Al repasar las tres últimas fotografías que hemos visto en el último mes vemos que su rostro es distinto en todas ellas. En una tiene la cara más redonda, la otra mucho más afinada y es que en alguna parece que hasta ha rejuvenecido".

El jefe advierte a la tertuliana. "Ahora ya no hay marcha atrás. Si la Casa Real ha dicho que es Kate Middleton, lo único que podemos debatir es si es en el mes de marzo o en el mes de octubre, pero lo que tenemos que descartar es que sea la doble, porque sería un escándalo sin precedentes".