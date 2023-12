Tienes todo el derecho del mundo a estar enfadado porque hoy tú tienes que trabajar mientras que sabes que el resto de las personas que te rodean está tan tranquilamente en su casa o disfrutando de unos días de vacaciones. Eso es algo que sabe muy bien Ángel Martín, que este puente también está ahí al pie del cañón. Es por ello que tiene una idea que, al menos para quedarte a gusto, puede funcionar, como vemos en el vídeo emitido en Aruser@s.

"Propongo crear la ley de 'me cago en ti'. Es una ley que permite a los que no tienen puente cagarse abiertamente en los familiares, independientemente de si están vivos o muertos, de los que sí tienen puente". Y es que no hay nada mejor que soltar la rabia que se lleva dentro, y hacerlo de una manera constructiva, dialogada, y cómo no, dentro de la legalidad vigente.

"Si tú ahora mismo tienes amigos que se han ido de puente, lo importante es que les mandes un audio y les digas: 'Oye, me cago en ti y en los tuyos, ¿vale? Que lo sepas. Te quiero, porque te quiero, eso es así, pero que sepas que hoy me cago en ti".

Los aruser@s aplauden esta propuesta, pero aseguran que hay días en los que tampoco se trabaja tan mal, y más teniendo en cuenta que seguramente, los jefes no estén. "A algunos amigos míos les dijeron el martes que el jueves tenían que ir presencialmente al trabajo. Que te lo digan así, eso sí que sienta mal", comenta María Moya.