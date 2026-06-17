Ana Mena y Lola Índigo arrasan en redes con el videoclip viral ‘Pa ti toa'

Ana Mena y Lola Índigo han lanzado el videoclip de su explosiva colaboración: 'Pa ti toa'. Puedes verlo en este vídeo.

Ana Mena y Lola Índigo han publicado el videoclip de 'Pa ti toa', su esperada colaboración en blanco y negro y con una pegadiza coreografía. Además, Alfonso Arús destaca que ha visto cómo también han colaborado influencers como Marta Díaz y Lolalolita, que se han grabado bailando este baile viral. "Creo que es una muy buena forma de promocionar el nuevo sencillo", afirma Tatiana Arús, que destaca que "Lola Índigo vuelve fuerte".

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