Ahora

Tras romper con Óscar Casas

Ana Mena y Carlos Alcaraz desatan los rumores tras su ruptura con Óscar Casas: "Diego Arrabal dice que pasaron la noche juntos"

Alfonso Arús destaca los rumores de que entre Ana Mena y Carlos Alcaraz hay algo más que una amistad: "Ojo, porque Diego Arrabal, incluso, ha dicho que han pasado una noche de hotel juntos".

Ana Mena y Carlos Alcaraz desatan los rumores de relación tras su ruptura con Óscar Casas: "Diego Arrabal dice que pasaron la noche juntos"

Alfonso Arús destaca que las portadas de las revistas inciden en una "amistad muy especial entre Ana Mena y Carlos Alcaraz" tras la ruptura de la cantante con Óscar Casas. "Ojo, porque Diego Arrabal, incluso, ha dicho que han pasado una noche de hotel juntos", explica el presentador de Aruser@s en este vídeo, donde Tatiana Arús enseña las imágenes en las que la actriz se acerca a saluda al tenista en un evento deportivo: "Para quedarse llorando en casa se va a ver el pádel". "Si lloran Óscar Casas y Ana Mena, ¿los demás qué tenemos que hacer?", pregunta Alfonso Arús a Tatiana, que detalla que, al parecer, lo han dejado " de mutuo acuerdo" y Ana ya se ha ido a vivir a otra casa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Pedro Sánchez en el Congreso, en directo | El presidente reivindica su gestión ante las críticas por las causas judiciales del PSOE
  2. Begoña Gómez recurre las medidas cautelares y tacha de "injustas e infundadas" las palabras del juez Peinado sobre una posible fuga
  3. Seis detenidos por la Guardia Civil durante los registros en el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo y organización criminal
  4. Un San Juan con hogueras apagadas: la ola de calor obliga a tomar medidas excepcionales para luchar contra los incendios
  5. La ONU concluye que Israel mata "deliberadamente" a los niños palestinos como parte de su plan genocida en Gaza
  6. El monólogo de Marc Giró y su 'periodista deportiva' sobre el Mundial: "El ICE se lleva al portero porque es negro y ¡gol!"