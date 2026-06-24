Ana Mena y Carlos Alcaraz desatan los rumores tras su ruptura con Óscar Casas: "Diego Arrabal dice que pasaron la noche juntos"

Alfonso Arús destaca los rumores de que entre Ana Mena y Carlos Alcaraz hay algo más que una amistad: "Ojo, porque Diego Arrabal, incluso, ha dicho que han pasado una noche de hotel juntos".

Alfonso Arús destaca que las portadas de las revistas inciden en una "amistad muy especial entre Ana Mena y Carlos Alcaraz" tras la ruptura de la cantante con Óscar Casas. "Ojo, porque Diego Arrabal, incluso, ha dicho que han pasado una noche de hotel juntos", explica el presentador de Aruser@s en este vídeo, donde Tatiana Arús enseña las imágenes en las que la actriz se acerca a saluda al tenista en un evento deportivo: "Para quedarse llorando en casa se va a ver el pádel". "Si lloran Óscar Casas y Ana Mena, ¿los demás qué tenemos que hacer?", pregunta Alfonso Arús a Tatiana, que detalla que, al parecer, lo han dejado " de mutuo acuerdo" y Ana ya se ha ido a vivir a otra casa.

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