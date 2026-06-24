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El enfado de Alfonso Arús con su misteriosa suscripción: "Pago 9,99 euros al mes en una cosa que no sé qué es"

"Hay algunas suscripciones no se esfuerzan en decirte a qué corresponde el recibo", critica Alfonso Arús, que cuenta que está pagando 9,99 euros mensuales y no sabe qué es: "Lo he preguntado siete veces y nadie me lo dice".

Alfonso Arús

Los colaboradores de Aruser@s reflexionan en el plató de sobre las suscripciones. "Creo que hoy en día hay muchas personas que no se acuerdan de a qué suscripciones estás escritas", señala Paula Silvestre en este vídeo, donde Alfonso Arús le da la razón. "Además, hay algunos no se esfuerzan en decirte cuando te lo cobran a qué corresponde el recibo", critica el presentador, que desvela que está pagando "9,99 euros cada mes de una cosa" que no sabe qué es: "Es imposible saberlo, lo he preguntado siete veces y nadie me lo ha dicho". Además, el presentador critica que "hay plataformas que han dejado de existir", y las sigue "pagando".

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