El regreso de Carlos Alcaraz se acerca: entrenamientos exigentes con la mano izquierda

El tenista español ha comenzado a entrenar en pista cubierta en Murcia, dos meses después de su lesión en la muñeca derecha.

Carlos Alcaraz ya se está preparando para volver a las pistas de tenis. Dos meses después de lesionarse la muñeca derecha en el Torneo Conde de Godó, el tenista murciano ya ha comenzado a entrenar de forma exigente para acelerar su regreso.

En varios vídeos publicados en redes sociales se ha podido ver al número dos del ranking ATP entrenando en la pista indoor que tiene en Murcia, acondicionándose para recuperar su mejor nivel.

Por el momento, debido a las molestias en la muñeca, Alcaraz ha comenzado a entrenar únicamente con la mano izquierda y el revés a dos manos, antes de empezar con la derecha.

De esta forma, se espera que, si la recuperación avanza bien, pueda llegar a estar presente en el ATP 250 de Los Cabos, el ATP 500 de Washington y el Masters 1000 de Canadá. Tres torneos que le servirán de cara a prepararse para el US Open del próximo 1 de agosto.

Hasta entonces, el español tendrá que entrenar con cautela durante el verano para llegar con la mejor forma y nivel, con el fin de recuperar el número uno del mundo.

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