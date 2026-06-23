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En la planta 23

Un incendio obliga a desalojar la Torre Moeve (Cuatro Torres), el segundo rascacielos más alto de Madrid

Lo que se sabe Se ha escuchado una explosión en la Torre Moeve y cuatro camiones de bomberos se han desplazado hasta el lugar. Pasadas las 18:00 horas se ha dado por extinguido el incendio.

Un incendio obliga a desalojar la Torre Moeve (Cuatro Torres), el segundo rascacielos más alto de Madrid
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Una de las cuatro torres de Madrid ha sido desalojada este miércoles a causa de un incendio, que ha provocado una gran columna de humo que sale de una de las plantas del edificio. Se trata concretamente de la Torre Foster, también conocida como Torre Moeve. De momento, no han trascendido las causas del suceso, aunque en uno de los vídeos publicados en redes sociales se escucha una explosión en el edificio.

Según 'EFE', los trabajadores han sido desalojados alrededor de las 17:15 horas. Al lugar se han desplazado cuatro camiones de bomberos para apagar el fuego, que, según la empresa, se ha originado en una sala técnica ubicada entre la planta 23 y la 25.

El incendio se ha extinguido pasadas las 18:00 horas. Además, Samur ha atendido a dos trabajadores por inhalación leve de humo, y a una transeúnte con una crisis de ansiedad.

Moeve ha informado en redes sociales que se ha activado el protocolo de incendios en cuanto se ha originado el fuego y que "se ha efectuado la evacuación de la Torre, sin heridos". Otros tres empleados se han quedado confinados en una sala del edificio, pero Emergencias ha mantenido el contacto todo el tiempo con ellos y finalmente no han resultado heridos.

Otro incendio en diciembre

La Torre Moeve es la segunda más alta de la capital y se encuentra en el complejo Cuatro Torres Business Area (CTBA), el parque empresarial que alberga los edificios más altos de España.

Este mismo edificio fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación y la interrupción del suministro eléctrico.

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