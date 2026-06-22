Ana Mena y Óscar Casas rompen su relación: Javi Hoyos da todos los detalles en este vídeo

Javi Hoyos ha dado el bombazo en este vídeo: el entorno de Ana Mena y Óscar Casas le ha confirmado el fin de la relación de la cantante y el actor.

Javi Hoyos ha anunciado la ruptura de Óscar Casas y Ana Mena en este vídeo, donde destaca en exclusiva que ha hablado con "su entorno más cercano y es oficial". "Me trasladan que no hay terceras personas ni nada raro", ha explicado el periodista, que ha destacado que el entorno ha afirmado que "ha sido una ruptura de mutuo acuerdo, que se quieren mucho, pero que han terminado su relación". Tras conocer la noticia, Tatiana Arús analiza la ruptura en este vídeo: "No sabemos si puede ser por el tema de las agendas porque uno estaba con las películas y a ella le va como un tiro su gira".

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