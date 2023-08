En la temporada pasada de Aruser@s, los colaboradores debatieron en el plató sobre las infidelidades y las señales por las que se terminan, descubriendo. "Es es de primero de amante enamorada, para dejar huellas para que la mujer se dé cuenta", afirmó Patricia Benítez en el plató, donde Alfonso Arús le pregunta si ella lo había hecho. "No, hombre, no. Nunca he sido... am... enamorada", afirmó la colaboradora, que aunque reconoció que fue durante un tiempo "la amante", nunca había estado enamorada.

"He dicho: amante sí, enamorada no", destacó Patricia Benítez, que confesó que "nunca" había dejado pistas "porque no estaba enamorada, pero si hubiera estado enamorada lo hubiera hecho". "Si hubieras sido Clara Chía, hubieras dejado mermelada empezada", bromeó Andrés Guerra. Puedes ver el momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.

