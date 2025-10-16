Álvaro Casares, a las 'mentiras' que los supermercados cuelan a los españoles: "Con una gotita se limpian los cacharros"

El influencer Álvaro Casares pone sobre la mesa algo que muchos pensamos: "¿Es verdad todo lo que dicen los supermercados de sus productos?". Entre todas, la "reina de las mentiras": el abre fácil.

Hans Arús muestra en 'Lo más' de Aruser@s el último vídeo del creador de contenido Álvaro Casares (@alvarocasaress), quien ha expuesto las "mentiras que nos cuelan desde los supermercados".

Empezando por la más popular: "Con una gotita se limpian los cacharros". "¿La duración del desodorante? Yo a las 5 horas ya estoy oliendo como Shrek", bromea el influencer.

Álvaro tampoco tiene claro que en las bolsas que indican que hay para dos raciones de pasta puedan comer dos personas. Y, por supuesto, la "reina de la mentira": "El abre fácil".

El gel champú, "que ni es gel ni es champú" y, por último, las bolsas de aire "rellenas con alguna patata".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores se sienten identificados con la reflexión de Casares. "Lo peor es que cuando lo estás comprando ya sabes que no es verdad y aun así lo acabas cogiendo", lamenta Angie Cárdenas.

