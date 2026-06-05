Alfonso Arús, tras la reconciliación de Alice Campello y Álvaro Morata: "Falta desvelar el futuro futbolístico para comprar las camisetas"

Alice Campello y Álvaro Morata reaparecen cogidos de la mano dejando claro que atraviesan un momento de máxima complicidad tras confirmarse su reconciliación.

"Tras confirmarse esa tercera oportunidad, de nuevo aparecen juntos cogidos de la mano y confirman que están muy bien", ha avanzado Tatiana Arús, que ha mostrado en Aruser@s las primeras imágenes de Alice Campello y Álvaro Morata tras su reconciliación. En las imágenes, la pareja se muestra más unida que nunca, retomando su vida juntos y compartiendo planes en familia.

"Ahora hace falta desvelar el futuro futbolístico para que se vayan comprando las camisetas", ha comentado Alfonso Arús entre risas.

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