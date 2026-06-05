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No hay dos sin tres

Alfonso Arús, tras la reconciliación de Alice Campello y Álvaro Morata: "Falta desvelar el futuro futbolístico para comprar las camisetas"

Alice Campello y Álvaro Morata reaparecen cogidos de la mano dejando claro que atraviesan un momento de máxima complicidad tras confirmarse su reconciliación.

Alfonso Arús, tras la reconciliación de Alice Campello y Álvaro Morata: "Falta desvelar el futuro futbolístico para comprar las camisetas"

"Tras confirmarse esa tercera oportunidad, de nuevo aparecen juntos cogidos de la mano y confirman que están muy bien", ha avanzado Tatiana Arús, que ha mostrado en Aruser@s las primeras imágenes de Alice Campello y Álvaro Morata tras su reconciliación. En las imágenes, la pareja se muestra más unida que nunca, retomando su vida juntos y compartiendo planes en familia.

"Ahora hace falta desvelar el futuro futbolístico para que se vayan comprando las camisetas", ha comentado Alfonso Arús entre risas.

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