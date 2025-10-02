Alfonso Arús, contra la cruzada anti-spoilers: "Aunque sepa el asesino o el final, lo disfruto igual"

"Si le dices a tu mujer cómo acaba la serie, lo que acaba es tu matrimonio".

Leo Harlem reflexiona sobre cómo los spoilers han arruinado el placer de ver la tele y, en algunos casos, hasta relaciones de pareja: "Si le dices a tu mujer cómo acaba la serie, lo que acaba es tu matrimonio".

A nadie le gusta que le hagan un 'spoiler'. Tampoco a Leo Harlem, quien ha afirmado que puede llegar a ser hasta motivo de divorcio.

"Internet ha fastidiado los placeres sencillos; en vez de ver la televisión por placer, la vemos por obligación, por miedo a que nos hagan spoiler y que nos revienten", reflexiona el cómico, exponiendo un caso habitual entre las parejas: "Si le dices a tu mujer cómo acaba tu serie favorita, lo que acaba es tu matrimonio".

Desde el plató de Aruser@s, todos los colaboradores, excepto el presentador del programa, están de acuerdo con el humorista. "A mí me encanta que me hagan spoiler", desvela Alfonso Arús, quien asegura que "no hace que pierda ningún interés el continuar viendo los siguientes capítulos o el mismo final de la serie". "Aun sabiendo el asesino, lo disfruto", zanja.

