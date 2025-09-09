Alice Campello, María Pombo o Georgina Rodríguez: así llevan las famosas a sus hijos al colegio

Alice Campello, María Pombo o Georgina Rodríguez, son algunas de las famosas que han mostrado en redes sociales cómo ha sido el primer día de sus hijos en la vuelta al colegio.

Tatiana Arús hace un repaso en el plató de Aruser@s sobre las famosas que han mostrado cómo sus hijos han iniciado el curso escolar. Por ejemplo, Alice Campello, que ha acompañado a sus cuatro hijos al colegio.

"Tiene trabajo Alice Campello, porque la familia es numerosa, hasta que no deja a los cuatro...", bromea Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña el divertido vídeo que la modelo ha publicado de su hija, Bella, desordenando todos sus bolsos. Por su lado, Miguel Torres ha compartido una imagen tras dejar a su hijo en el colegio en la que se despide del verano.

Por su parte, Georgina Rodríguez ha compartido un vídeo en el que sus hijas organizan una banda de música. "Vemos cómo Eva toca el piano, Alana canta y Bella Esmeralda es la espectadora", destaca Tatiana Arús.

Por último, María Pombo ha mostrado cómo ha llevado en brazos a su hija, Vega.