Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el zasca de Alfredo Duro a Wikipedia por tener mal puesta la fecha de su nacimiento. "Dicen que hoy es mi cumpleaños, ¡mentira!, ¡qué va a ser hoy mi cumpleaños!", critica duramente el comentarista deportivo, que insiste en que es mentira: "¿Sabéis por qué dicen los de la Wikipedia que hoy es mi cumpleaños?, ¡porque no tienen ni p***idea de nada!".

"Ni de esto ni de nada", insiste Alfredo Duro, que continúa: "Qué va a saber esa gente de la Wikipedia, qué c*** va a ser hoy mi cumpleaños, ¡mi cumpleaños no es el 23, es el 21!". "Por eso no vienen a vernos los marcianos, porque estamos rodeados de inútiles", concluye muy indignado el periodista deportivo. Puedes ver la dura crítica en el vídeo principal de esta noticia.