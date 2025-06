"Otra mentira más de las madres": así reacciona Hans Arús al saber que el helado es la mejor solución para el dolor de garganta

"Si yo ahora volviera a ser madre de niños pequeños... he aprendido mucho", asegura Angie Cárdenas tan solo un minuto después de que su hijo Hans Arús haya desmontado una vez más un falso mito que ha pasado de generación en generación.

Sin quererlo ni pretenderlo, Farmacéutico Fernández va a provocar más de una disputa familiar. Y si no, que se lo digan a nuestros amigos de Aruser@s. El famoso creador de contenidos, farmacéutico de profesión, desmonta en este vídeo viral un falso mito sobre salud que ha pasado de generación en generación.

"Aquí estoy, que me duele mucho la garganta de tanto toser y estar malito, así que para aliviarla, me voy a tomar un granizado", empieza diciendo. Sí, sí. Lo que estás leyendo. A pesar de lo que nuestras madres nos han contado, el helado no hace que nos duela más la garganta, sino todo lo contrario.

"Mándale este vídeo a tu madre y dile que te ha engañado", sugiere el tiktoker. "Si te duele la garganta y es por inflamación, un heladito es la mejor solución. El frío desinflama y reduce el dolor, así que va a ayudar a que te encuentres mejor", explica. "Eso sí, evita los que tienen trocitos grandes o frutos secos porque al pasar te pueden dañar", advierte.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús está alucinando. "Otra mentira más de las madres", se queja. Precisamente, la suya se encuentra frente a él. "Si yo ahora volviera a ser madre de niños pequeños... he aprendido mucho", asegura Angie Cárdenas, para después justificarse con que a ella se lo "enseñaron así".