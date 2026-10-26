Alfonso Arús bromea tras conocer que Nueva Jersey quiere prohibir el chicle: "¡Pues Ancelotti!"

Los colaboradores de Aruser@s comentan la posible prohibición de mascar chicle por sus efectos sobre la salud y recuerdan que Singapur ya lo restringe por motivos de higiene.

En la sección de las noticias que 'no te imaginas' de Aruser@s, los colaboradores han debatido sobre la intención de Nueva Jersey de prohibir el chicle por su posible impacto en la salud. Según explica Alba Sánchez, el motivo estaría relacionado con los microplásticos que se liberan al masticarlo.

"Dicen que por cada masticación, en el primer minuto, se liberan hasta 100 microplásticos", comenta la tertuliana. Una información ante la que Alfonso Arús no ha podido evitar lanzar una referencia futbolística: "¡Pues Ancelotti!", bromea el presentador. Además, Alba Sánchez recuerda que Singapur ya restringe la venta de chicles por cuestiones de higiene, aunque existen excepciones.

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