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Debate en La Roca

Nuria Roca responde a Verdeliss tras asegurar que un parto en casa "no es menos seguro": "No puedes afirmar cosas que no son ciertas"

La presentadora ha aseverado que "menos riesgo obviamente no tiene", aunque también ha apuntado que dónde dar a luz "es una decisión libre y personal".

Nuria Roca responder a Verdeliss tras afirmar que un parto en casa "no es menos seguro": "Lo que no puedes hacer es afirmar cosas que no son ciertas"

La influencer y atleta Verdeliss retransmitió el parto de su octavo hijo que realizó desde su propia casa. Tras ello, en una entrevista en El Cafelito de Josep Pedrerol, aseguró que no era "menos seguro" dar a luz de esta manera.

"En España tenemos una mirada muy cerrada acerca del parto. Un parto en casa también está regulado y no es menos seguro. Lo hicimos con unos controles y unas profesionales. Yo no pasé miedo y creo que hay mucho miedo", afirmó durante la conversación.

Unas palabras con las que no concuerda Nuria Roca, quien ha respondido en su programa: "Menos riesgo obviamente no tiene. Ahora, que es una decisión libre y personal. Aquí no influye el dinero. Aquí influye que, si todo va bien, pares en casa y no ha pasado nada. Pero, ¿y si va mal? Correr ese riesgo me parece innecesario".

"Luego hay clínicas donde está todo preparado para hacer el parto más natural. Lo que no puedes hacer es afirmar cosas que no son ciertas. No es más seguro. Si tú prefieres correr ese riesgo...", ha concluido.

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