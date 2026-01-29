Marc Anthony volverá a ser padre con Nadia Ferreira: estos son los siete hijos del cantante

Marc Anthony ha anunciado que volverá a ser padre junto a su mujer, Nadia Ferreira. Será el segundo hijo para el matrimonio y el octavo para el artista, que a sus 57 años ya tiene otros de parejas anteriores.

Y es que Marc Anthony debutó en el mundo de la paternidad en 1994 tras tener una hija, Ariana, con la exagente Debbie Rosado. Además, durante su relación con Debbie, el cantante le dio su apellido a Alex, el primer hijo de Debbie de una relación anterior y al que ha criado como un hijo más. Tras ellos llegaron Cristian y Ryan, que nacieron del primer matrimonio del cantante con Dayanara Torres.

Aunque, sin duda, los hijos más conocidos del artista son los mellizos que tuvo con Jennifer Lopez, con quien se casó en 2004, un año después de su divorcio con Dayanara Torres. Cuatro años después de la boda nacieron sus mellizos: Emme Maribel y Maximilian David.

Por último, junto a su actual mujer, Nadia Ferreira, Marc Anthony tuvo a 'Marquito' en 2023. Ahora, la feliz pareja está esperando al que sería su segundo hijo en común.

