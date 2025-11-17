Ahora
Alfonso Arús, al ver el vídeo de Britney Spears en la fiesta de pijamas de Kim Kardashian: "Fina no está"

"Una cerveza con Kim Kardashian, mucho mejor que una hora y media de Britney Spears sola por un precipicio", reflexiona Alfonso Arús la ver estas imágenes de la cantante en una fiesta de pijamas.

Britney Spears ha reaparecido compartiendo en sus redes sociales este vídeo disfrutando de la fiesta de pijamas de Kim Kardashian. "Me sorprendió mucho", destaca Tatiana Arús, que explica que desconocía que las dos famosas mantenían esa buena relación.

Además, en las imágenes también aparece el manager de la cantante. "Britney no pasaba por su mejor momento y está bien que se rodee de sus amigas", afirma la colaborador en Aruser@s, donde Alfonso Arús asegura que, a la vista de "la última foto" Britney Spears "fina no está".

"Por eso le viene bien estar rodeada de gente que la quiera", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "Una cerveza con Kim Kardashian, mucho mejor que una hora y media de Britney Spears sola por un precipicio".

