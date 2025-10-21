El nuevo reto viral de Ibai llanos: "¿Cuánta diferencia hay entre un deportista olímpico y un humano normal?"

Ibai Llanos se lanza a una nueva aventura: competir contra deportistas profesionales. Con su reciente transformación física como impulso, el streamer se plantea hasta qué punto puede un "ser humano promedio" plantar cara a estrellas como Ricky Rubio o Fernando Belasteguin.

Después del 'Mundial de Desayunos' y decidir que Perú, con su pan con chicharrón, se merecía el oro de la competición, Ibai Llanos vuelve con una nueva serie a su canal de YouTube, jugar contra deportistas de élite: "Juzgando las habilidades de otra gente que no soy yo".

Tras el gran cambio físico que el creador de contenido vasco ha realizado este año y que "le ha permitido disputar otros deportes", se ha hecho una pregunta: "¿Cuánta diferencia hay entre un ser humano normal y un deportista profesional? ¿Cuánto puede tardar una persona de a pie en ganarle en algo a un deportista olímpico?".

Para comprobarlo, el streamer ha plantado a estrellas como Ricky Rubio, jugador de baloncesto profesional que ha jugado en la ACB y en la NBA; a Joan Garcia, portero español del F.C. Barcelona; al atleta Ander Garaiar, con récord de España en los 100m; a Álvaro Robles, campeón de España de ping-pong y referente del deporte a nivel mundial; a María Belén Carro y Paula Soria, jóvenes promesas del vóley-playa, quienes suman 10 campeonatos de España y, por último, al argentino Fernando Belasteguin, considerado leyenda del pádel y número 1 consecutivo durante 16 años.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo el youtuber se adentra en el mundo del baloncesto y en el pádel.

