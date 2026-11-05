Alfonso Arús, al ver a los fans de Pitbull con calvas falsas: "¿Cuando vuelva a los escenarios Lucas, hay que ir con una nariz?"

El regreso de Pitbull al Palau Sant Jordi de Barcelona ha reunido a miles de fans caracterizados como el cantante, con calva, gafas de sol y traje.

Pitbull ha vuelto a España después de 14 años de ausencia y ha convertido el Palau Sant Jordi de Barcelona en una auténtica fiesta. Más de 17.000 personas disfrutaron de sus grandes éxitos, muchas de ellas con un guiño muy particular al artista: calva falsa, gafas de sol y traje.

"¿Ha llenado de calvas falsas el recinto?", pregunta entre risas Alfonso Arús al ver las imágenes de los fans caracterizados como el cantante, una tradición que se ha convertido en una de las señas de identidad de sus conciertos. "Nuestra maquilladora Naiara estuvo allí presente y me ha enviado algunas de sus imágenes", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s.

Por su parte, Angie Cárdenas recuerda que este tipo de homenajes también se ven en los conciertos de otros artistas. "En el concierto de Shakira muchos iban vestidos como en algunos de sus discos", comenta la colaboradora, a lo que Alfonso Arús aprovecha para lanzar una última 'pullita': "¿Entonces, cuando vuelva a los escenarios Lucas, hay que ir con una nariz?".

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