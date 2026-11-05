Ahora

Mr. Worldwide

Alfonso Arús, al ver a los fans de Pitbull con calvas falsas: "¿Cuando vuelva a los escenarios Lucas, hay que ir con una nariz?"

El regreso de Pitbull al Palau Sant Jordi de Barcelona ha reunido a miles de fans caracterizados como el cantante, con calva, gafas de sol y traje.

Alfonso Arús, al ver a los fans de Pitbull con calvas falsas: "¿Cuando vuelva a los escenarios Lucas, hay que ir con una nariz?"

Pitbull ha vuelto a España después de 14 años de ausencia y ha convertido el Palau Sant Jordi de Barcelona en una auténtica fiesta. Más de 17.000 personas disfrutaron de sus grandes éxitos, muchas de ellas con un guiño muy particular al artista: calva falsa, gafas de sol y traje.

"¿Ha llenado de calvas falsas el recinto?", pregunta entre risas Alfonso Arús al ver las imágenes de los fans caracterizados como el cantante, una tradición que se ha convertido en una de las señas de identidad de sus conciertos. "Nuestra maquilladora Naiara estuvo allí presente y me ha enviado algunas de sus imágenes", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s.

Por su parte, Angie Cárdenas recuerda que este tipo de homenajes también se ven en los conciertos de otros artistas. "En el concierto de Shakira muchos iban vestidos como en algunos de sus discos", comenta la colaboradora, a lo que Alfonso Arús aprovecha para lanzar una última 'pullita': "¿Entonces, cuando vuelva a los escenarios Lucas, hay que ir con una nariz?".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO despliega una operación en el marco del caso Koldo con nuevos registros y requerimientos de información
  2. Cumbre Iberoamericana en directo | Frío saludo de Sánchez a Milei tras el desplante al rey del argentino, que ayer no acudió al arranque de la cumbre
  3. Puente comunicó su dimisión a Sánchez con un mensaje en el que le pedía que no lo interpretara como una traición
  4. El salario mínimo subirá un 5,3% en 2027, hasta 1.286 euros al mes
  5. Primeras grietas en el trumpismo tras la debacle republicana: Vance culpa de la derrota a la guerra de Irán
  6. "Me despertaron con descargas de un arma táser": las nuevas denuncias de torturas de militares a migrantes en Ceuta