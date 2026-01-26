Alfonso Arús, al ver cómo una sola palabra pone en jaque una herencia de 110.000 euros en Italia: "Muy mal para la RAE italiana"

Una palabra ilegible en el testamento de un agricultor octogenario ha provocado un inesperado conflicto legal en Italia, terminando por cambiar por completo el reparto de la herencia.

Alfonso Arús presenta en el plató una nueva historia de la sección del 'no te imaginas' que deja completamente descolocados a los tertulianos. "Una palabra ilegible ha causado un gran revuelo en el testamento de un agricultor octogenario" avanzaba el presentador.

Tal y como explica Alba Sánchez, el testamento estaba escrito en italiano y el problema se centraba en una única palabra: "roffie". Según detallaba la colaboradora, este término tiene dos acepciones muy distintas: por un lado, puede significar "todas mis cosas o pertenencias" y, por otro, "objetos de poco valor o restos".

El agricultor dejó claramente especificado en su testamento a quién iban destinadas varias de sus propiedades. A uno de sus mejores amigos le legó una finca, un terreno colindante y su perro. Sin embargo, a continuación añadió "y los roffie", una expresión que terminó generando un importante conflicto legal.

"Muy mal para la RAE italiana", bromea Alfonso Arús al comprobar que una sola palabra iba a decidir el destino de una herencia valorada en 110.000 euros. Finalmente, la justicia italiana ha resuelto el conflicto optando por dejar los bienes de valor en manos de la familia del agricultor.

