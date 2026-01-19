Un abogado estadounidense de 33 años despierta de una cirugía hablando español sin saber el idioma

"Siempre que sume me parece bien, ¿pero si se reordenan tu cerebro y lo poco que sabes lo olvidas?, plantea Alfonso Arús, tras conocer el caso del hombre que, tras pasar por quirófano, comenzó a hablar español con fluidez pese a no conocer el idioma.

La colaboradora Alba Sández trae a Aruser@ una de esas historias que, como define el propio programa, "no te imaginas": el caso real de un abogado estadounidense de 33 años que, tras pasar por quirófano, comenzó a hablar español con total fluidez pese a no conocer apenas el idioma. Un fenómeno que la tertuliana enmarca dentro del llamado "síndrome del idioma extranjero".

Según explica Sández, se trata de "uno de los cerca de 100 casos diagnosticados desde 1907", año en el que comenzó a estudiarse este extraño trastorno neurológico. En el caso concreto de este hombre, el episodio no fue aislado: le ha ocurrido cada vez que ha sido operado.

La primera vez sucedió cuando tenía 19 años. Al despertar de la cirugía, los médicos le pidieron que hablara para comprobar su estado, y el joven pasó alrededor de 20 minutos hablando en español. "Él mismo reconoció que no sabía ese idioma", detalla la colaboradora.

"Los especialistas creen que la anestesia o el propio proceso quirúrgico pueden provocar una reorganización temporal del cerebro y estimular algunas áreas", explica Sánchez. El propio afectado explica que, aunque no hablaba español, había pasado toda su vida escuchándolo, por lo que ese conocimiento podría haber quedado almacenado en su memoria y activarse tras las operaciones.

