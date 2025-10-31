Alfonso Arús, tras ver la chaqueta rota de Balenciaga que se ha agotado en horas: "¿900 euros? No sirve de nada"

Balenciaga lo ha vuelto a hacer: ha lanzado un jersey roto por casi mil dólares y se ha agotado en 24 horas. La prenda, con un "diseño rompedor", ha dejado sin palabras a los colaboradores de Aruser@s.

"Se ha agotado en horas y eso que cuesta 950 dólares", alucina Alfonso Arús, que muestra la chaqueta rota de la firma Balenciaga que ha batido todos los récords con su venta. "Es una broma, ¿no?", alucina la colaboradora María Moya.

Según cuenta el presentador del programa, la marca de lujo ha puesto a la venta la chaqueta con "un diseño rompedor" y se ha agotado en menos de 24 horas. "Mis respetos al diseñador, que consigue vender esto a precio de oro", flipa Óscar Broc.

"¿Queréis un Balenciaga?", ríe Angie Cárdenas, que está dispuesta a coger unas tijeras y poner en práctica el diseño. Para Hans Arús, lo "sorprendente" es que "la cremallera funcione tan bien con lo rota que está la chaquetilla". "Sube la cremallera, pero no sirve de nada", bromea Alfonso Arús.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la peculiar prenda y el debate que se ha generado entre los tertulianos en el plató.

